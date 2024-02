Meisje (5) dood in kuil op Amerikaans strand, broer (7) overleeft

Wat een mooie stranddag had moeten worden, is voor een gezin in de Amerikaanse badplaats Fort Lauderdale geƫindigd in een drama. Een 5-jarig meisje overleed in een kuil die zij en haar broer (7) op het strand hadden gegraven. De strandwacht waarschuwt ook andere ouders.



De 5-jarige Sloan Mattingly was op het strand van Fort Lauderdale, bij Miami, met haar 7-jarige broer Maddox een kuil aan het graven toen het misging. Het gat was ruim een meter diep toen het instortte. Maddox werd tot zijn borst bedolven onder het zand, Sloan verdween volledig.



Zo'n twintig volwassenen schoten te hulp en probeerden de kinderen met hun handen en plastic scheppen te bevrijden. Op het strand was geen strandwacht aanwezig, schrijven buitenlandse media. Het duurde daarom even voordat er professionele hulp was.



"Er ligt een klein meisje onder het zand, maar ze hebben haar nog niet kunnen bereiken", zei een omstander die ook verpleegkundige is in een gesprek met het alarmnummer. "Een hele cirkel mensen probeert te graven."



Zo'n vier minuten na de eerste telefoontjes naar het alarmnummer was de brandweer ter plaatse om te helpen met graven. Toen zij het meisje uit het zand haalden, had het geen hartslag meer. Reanimatie mocht niet baten.



Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een 'afschuwelijke, afschuwelijke situatie'. De ouders van de twee waren in alle staten. "Stel je voor dat je kinderen vrolijk in het zand aan het spelen zijn en een minuut later heb je met een levensbedreigende situatie te maken."



Het 7-jarige broertje is uit het zand gehaald. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk.



De Amerikaanse strandwacht waarschuwt ouders om goed op te passen als kinderen kuilen graven. Als het gat te diep is, kan een kind bedolven raken. Het is zeldzaam, maar dat kan fataal aflopen. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks enkele kinderen in de VS op deze manier sterven.



"Veel ouders denken niet aan de risico's als kinderen diepe of brede kuilen graven", legt de strandwacht uit. "Ze weten dat het in kan storten, maar kunnen zich niet voorstellen dat een kind zo snel onder het zand begraven kan worden. Ook is het heel moeilijk om het kind uit het zand te halen als het eenmaal is ingestort."



De Nederlandse strandwacht waarschuwde eerder nog om daarom op het strand nooit een kuil te graven die dieper is dan je heupen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: