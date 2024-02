Starbucks komt met koffie met varkenssmaak

Starbucks heeft voor de tijd rond Chinees nieuwjaar een koffie met varkensvleessmaak in de aanbieding. Varkensvlees wordt door de Chinese klanten geassocieerd met voorspoed. De koffie heet dan ook vrij vertaald ’latte met een vleugje overvloed’, schrijft De Telegraaf.

De nieuwe smaak, die door de Starbucks ’interessant’ wordt genoemd, blijkt een espresso met opgeschuimde melk, met daarin een scheutje saus op basis van gesudderd varkensvlees. Bovenop de schuimlaag liggen stukjes vlees van de varkensborst ter garnering, valt te lezen op de bezorgapp van Starbucks. De koffie is duur: 69 yuan, omgerekend een kleine €9. Dat is voor Chinese begrippen extreem duur en alleen te betalen voor rijke mensen.

Foto’s op Weibo, het Chinese X, tonen een cappuccino met bovenop de melk een donkerrode klodder saus. Op de rand van de beker is een stevig stuk varkensvlees - het lijkt wel bacon - gestoken. De foto’s zijn gemaakt in de Starbucks Reserve Roastery, een vestiging in Shanghai. „Vlees eten betekent geluk”, heet het in de bijgaande tekst. De nieuwe variant wordt aangeprezen als ’onverwachts zoet’ en is volgens Starbucks ook in de bijna 800 andere vestigingen in het land te krijgen.

Het Chinese nieuwjaar viel dit jaar officieel op 10 februari, maar de festiviteiten eromheen duren aanzienlijk langer. Miljoenen Chinezen gaan terug naar hun familie om samen met hen nieuwjaar te vieren en uitstapjes te maken. Even koffie halen hoort daar steeds vaker bij.

Reacties

