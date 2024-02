Dierentuinbezoeker in India dood nadat hij selfie met leeuw wil maken

Een leeuw heeft deze week een Indiase man doodgebeten die in zijn verblijf was gesprongen. De man was waarschijnlijk dronken en wilde op de foto met het beest.



Volgens lokale media gaat het om een bezoeker van een dierentuin in Tirupati. De man betrad donderdagmiddag het leeuwenhok via een personeelshek. Een verzorger zag hoe het dier op hem af liep en riep nog om de man te waarschuwen. Hij negeerde dat echter en sprong van een watertank. De man kwam zo oog in oog met de katachtige te staan die meteen aanviel.



Een verzorger en een bewaker hebben nog geprobeerd om de 38-jarige man te redden. Maar de leeuw greep hem en trok hem dieper het verblijf in. In ongeveer tien minuten is het slachtoffer door het dier doodgebeten.



Volgens The Times of India was de man dronken en heeft hij gezegd 'een selfieā€™ te willen maken met de leeuw. De dierentuin zegt niet eerder een soortgelijk incident te hebben meegemaakt. Het park gaat kijken wat er qua veiligheid verbeterd moet worden.

20-02-2024 17:10:20 Mamsie









Je kunt iets zo veilig maken als maar kan. Maar helemaal idiot-proof kan het nooit worden.

20-02-2024 17:11:49 CeeDee







toch handig dat het eten zo maar je kooi in loopt.

20-02-2024 17:19:10 Buick









@CeeDee en het eten was ook nog gemarineerd in drank. Een feestmaal voor de leeuw

20-02-2024 17:20:23 Emmo









@Buick : Ik vrees voor de lever van ht arme dier.

20-02-2024 18:32:00 allone









@CeeDee : @Buick : … en lekker vers ook. Één feestmaal … en lekker vers ook. Één feestmaal

20-02-2024 18:34:56 Buick









@Emmo , 1 keer in de zoveel tijd kan dat geen kwaad.

20-02-2024 20:01:11 De Paus









S Als ze klein zijn, valt het gevaar wel mee.

En als je een selfie wil waar je samen met een grote leeuw op staat, dan is er tegenwoordig toch photoshop? Lijkt mij toch een stuk veiliger dan in de leeuwenkooi te stappen. En als je een selfie wil waar je samen met een grote leeuw op staat, dan is er tegenwoordig toch photoshop? Lijkt mij toch een stuk veiliger dan in de leeuwenkooi te stappen.

