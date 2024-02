Is de Tesla Cybertruck nu al aan het roesten?

De futuristische Cybertruck van Tesla voldoet niet aan de EU-regelgeving, en is hier dus ook (nog) niet te koop, maar rijdt al driftig rond op de Amerikaanse wegen. Een aantal Cybertruck-eigenaren werd echter onaangenaam verrast: de roestvrijstalen carrosserie lijkt toch niet helemaal vrij van roest te zijn...Twee maanden geleden rolden de eerste Cybertrucks van de band – de goedkoopste versie heeft een prijskaartje van 60.990 dollar (omgerekend zo'n 56.000 euro) – maar er zijn nu al klachten op het forum voor Cybertruck-eigenaren over kleine plekjes roest op de carrosserie. Dit zou al gebeuren na twee dagen regen.Het levert onrust en vragen op bij de forumleden. Roestvrij staal zou toch roestvrij moeten zijn? Of is het geen roest, maar iets anders? Mogelijk zijn het deeltjes van een ander materiaal die zich hebben gehecht aan het roestvrij staal. Het kan ook zijn dat het om 'rail dust' gaat. Dit zijn metaaldeeltjes die bij het treintransport op de auto zijn terechtgekomen.Na flink wat poetsen met de juiste schoonmaakmiddelen lukte het de eigenaren om de vlekjes weer weg te krijgen, maar het is onduidelijk of het om een terugkerend probleem gaat.