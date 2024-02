Vliegtuig maakt rechtsomkeert naar Schiphol vanwege maden in bagagevak

Een vliegtuig dat vanaf Schiphol onderweg was naar de Amerikaanse stad Detroit moest gisterochtend na ruim een uur terugkeren naar de luchthaven, omdat er maden waren aangetroffen in de cabine. Dat melden Britse media. De oorzaak: een koffer met rottende vis in een van de bagagevakken.



Volgens een Nederlandse passagier, die het verhaal bevestigt aan persbureau ANP, vielen er "een stuk of tien" maden op de vrouw die naast hem zat. Hij zegt dat hij al tijdens het opstijgen zag dat er iets aan de hand was.



"Ik zag dat die vrouw iets aan het doen was, maar kon dat niet zo goed zien. Op een gegeven moment zag ik dat zij maden met een papiertje van haar stoel veegde. Toen ze merkte dat ik het zag, vertelde ze me dat de maden vanuit het bagagevak boven ons naar beneden vielen. Ze schrok er behoorlijk van", aldus de man tegen het ANP.



Het tweetal heeft direct het personeel gewaarschuwd, dat poolshoogte kwam nemen. "Bij het openmaken van het bagagevak boven ons vielen er een stuk of tien op de vrouw en de lege stoelen tussen ons", vertelt de Nederlander.



De boosdoener werd snel ontdekt: in een van de koffers bleek rottende vis te zitten. De koffer is door het cabinepersoneel in plastic verpakt. Volgens de Nederlander werden sommige passagiers na de vondst ietwat paranoïde. "Mensen gingen met de zaklamp van hun telefoons kijken of er geen maden zouden rondkruipen."



De eigenaar van het stuk handbagage is volgens de Britse krant The Independent geïdentificeerd en door het cabinepersoneel apart genomen. Het is niet duidelijk of de reiziger zijn vlucht mocht vervolgen.



Luchtvaartmaatschappij Delta Airlines heeft excuses gemaakt voor het incident, schrijft de krant. Volgens de maatschappij is het vliegtuig "uit dienst gehaald" om schoongemaakt te worden.

Dat is geen paranoia maar een volkomen reële en begrijpelijke reactie. Niemand wil die vieze beesten op zijn hoofd hebben vallen. Dat is geen paranoia maar een volkomen reële en begrijpelijke reactie. Niemand wil die vieze beesten op zijn hoofd hebben vallen.

