Prins waarschuwt vreemdgangers tijdens carnaval

BATENBURG - Batenburg ligt ten noorden van de Maas. Zwart-wit gezien vallen zij onder de Nederlanders boven de rivier maar verstand van carnaval hebben ze hier zeker ook. Zij rekenen zich eigenlijk tot de mensen die onder de rivieren wat betreft Carnaval. Hun dorp heet dan ook niet voor niets Pompegat. Deze zondagochtend is daar de traditionele carnavalsmis.Op een doorsnee zondag zitten er zo’n vijftien mensen, maar vandaag zo om en nabij de vijftig. De Carnavalsmis wordt drukbezocht. De kerkbanken zitten nagenoeg vol.Hennie Witsier is de diaken - de misdienaar - van de katholieke kerk. Hij leidt de dienst vandaag: "Ik probeer de mensen bij te staan die dat nodig hebben."Ook de jonge Quint zit in de dienst. Normaal gesproken is hij zondags niet in de kerk te vinden, maar vandaag wel. Hij zorgt ervoor dat de polonaise op tijd wordt ingezet.Op de vraag wat hij het mooiste moment in de dienst vindt, antwoordt hij met enig enthousiasme: ‘Het einde van de dienst.’"Dat is het moment waarop hij de muziek mag beginnen. Hij wacht tot er een moment stilte valt en start dan de polonaise-muziek in. Kerkgangers komen dan massaal uit de bank om zich aan te sluiten bij de polonaise, waaronder prins carnaval Piet de Wijert.Hij gaat voorop in de polonaise en daarmee doet hij de carnavalsvereniging 'de stadspoppers' eer. Het is een feestelijk gebeuren.Soms loopt dat dan ook klaarblijkelijk uit de hand als we de waarschuwende woorden van prins carnaval mogen geloven: "Carnaval is vrijgezellig, maar met te veel vreemd lijfelijk vlees, ben je na carnaval vrijgezel.