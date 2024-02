Weduwe Spaanse agent houdt minister tegen tijdens herdenkingsdienst

De herdenkingsdienst voor een van de agenten die vrijdagavond omkwamen in het Zuid-Spaanse Barbate, is uitgelopen op een confrontatie tussen de weduwe en de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Die wilde een medaille op de kist van de agent leggen. De weduwe hield hem tegen.



De herdenkingsdienst is aan het begin van de middag gehouden in Pamplona, in het noorden van Spanje. Daar woont het gezin van de omgekomen Guardia Civil-agent David Pérez Carracedo, die op 43-jarige leeftijd stierf in het water van de haven van Barbate.



Halverwege de dienst maakt minister Fernando Grande Marlaska aanstalten om een gouden medaille op de kist te leggen. Dan staat de weduwe op en zegt tegenover de volle kerk: "Niet door hem. Mijn man zou van hem nooit een medaille gewild hebben. Doe me dit niet aan." Vanuit het deel van de kerk waar familie en vrienden van de gedode agent zitten, klinkt direct daarna applaus.



De minister gaat dan weer zitten. Na een lange stilte wordt besloten dat een directe collega van agent Pérez Carracedo de medaille op de kist legt. De komst van minister Grande Marlaska was van tevoren al omstreden. De nabestaanden hadden laten weten zijn aanwezigheid niet op prijs te stellen.



Bij Barbate patrouilleerden altijd vijf politieboten. Dat is er sinds kort nog maar een. De andere vier moesten van de overheid aan het werk in Cádiz, waar meer drugssmokkelaars actief zijn. Grande Marlaska wordt door de familie van de agent en door veel Spanjaarden gezien als eindverantwoordelijke voor het weghalen van de vier boten.



Dat er nu nog maar één patrouille is, maakte het volgens de familie van agent wel heel makkelijk voor de drugssmokkelaars. Vrijdagavond overvoeren ze het bootje van de politie. Twee agenten kwamen om, een derde agent ligt in coma. Hoe de minister van Binnenlandse Zaken met de dood van de agenten omgaat, zette ook gisteren al kwaad bloed.



De minister bezocht Barbate, maar sprak alleen met lokale bestuurders en de pers. Hij negeerde een protest, net aan de andere kant van het gemeentehuis. Daar waren duizenden inwoners van Barbate in stilte bijeen om duidelijk te maken dat zij willen dat de overheid veel actiever optreedt tegen drugsbendes in Zuid-Spanje. Hun macht groeit de laatste tijd zeer snel.



Voor de andere agent die omkwam, Miguel Ángel González Gómez, is vandaag ook een herdenkingsdienst gehouden, in Cádiz, de Zuid-Spaanse stad waar hij werd geboren. González Gómez laat zijn echtgenote en hun 12-jarige dochter achter. David Pérez Carracedo had twee kinderen, 9 en 7 jaar oud.

