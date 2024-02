Bizar doelpunt amateurs Noordwijk gaat wereld over: keeper had niets door

Een opmerkelijk doelpunt dat deze week werd gemaakt in de derde divisie, gaat de wereld over. Het doelpunt werd gemaakt door de keeper van vv Noordwijk, maar die had zelf niets door.Keeper Lars Jansen scoorde dinsdag bij een 1-1 stand tegen het Amsterdamse AFC: vanaf zijn eigen helft. Maar doordat hij kort nadat hij de bal had geraakt op een speler van de tegenstander botste en op de grond viel, merkte hij niet dat hij de eerste goal in zijn voetbalcarrière had gemaakt.In een interview met Voetbal in de Bollenstreek zei Jansen lachend dat hij inderdaad niet had gezien dat hij gescoord had. "Ik wou echt dat ik het zelf had doorgehad. Ik heb het helemaal niet gezien. Hij schijnt over de keeper heen te zijn gestuiterd, maar ik moet het nog terugzien. Maar het is wel mooi als je een doelpunt mag maken natuurlijk."Jansen noemt de goal, die hij zo'n 10 minuten voor het fluitsignaal maakte, 'zeker geen bewussie'. "Ik kan het mooier maken dan het is, maar dat was het niet." Wel noemt hij het 'prachtig'. "Het is ook weleens leuk om een doelpunt te maken als keeper, dat gebeurt niet zo vaak dus dan moet je ervan genieten."De beelden gaan inmiddels de wereld over. Zo berichten het Amerikaanse CNN en KTBS en het Britse Daily Mail erover. CNN noemt het doelpunt van de Nederlandse amateurclub 'buitensporig'. Daily Mail gebruikt termen als 'bizar' en 'sensationeel'.