Werk van meesterschilder Maarten van Heemskerck gevonden in kast Heemskerk

In een kast bij de Historische Kring Heemskerk blijkt al jaren een originele prent te liggen van de 17e-eeuwse schilder Maarten van Heemskerck. De gemeente kocht de prent in 1998 en schonk die later aan de geschiedenisvereniging. Daar waren twijfels over de echtheid ervan, dus het werk raakte in de vergetelheid.Totdat de leden van de kring er enige tijd geleden hernieuwde belangstelling voor kregen. "Binnenkort zijn tentoonstellingen te zien met de kunst van Van Heemskerck, dus werd de interesse aangewakkerd", vertelt een lid tegen regionale omroep NH.Daarom werd het stuk naar een conservator gebracht en die stelde vast dat de prent deel uitmaakt van een serie van vier. Het gaat om een eerste druk. "Je ziet de naam van de graveur er niet bij staan, wat daar typerend voor is."Op het werk wordt een Bijbels verhaal weergegeven. De waarde ervan is niet bekend, volgens het lid. "Het zou wel interessant zijn om het eens te laten taxeren. Ik weet wel dat onlangs een werk van hem is geveild voor een vermogen. Maar ik geloof niet dat deze prent dat ook waard is."Maarten van Heemskerck werd in 1498 geboren in Heemskerk en geldt als een van de eerste renaissanceschilders in Nederland. Zijn werken zijn te zien in vooraanstaande musea in New York, Zweden en Londen.Hij schilderde altaarstukken en werken met Bijbelse voorstellingen en was een geliefd portretschilder. In de zestiende eeuw werd hij gezien als een van de succesvolste en vernieuwende kunstenaars van de Noordelijke Nederlanden.Hij overleed in 1574, precies 450 jaar geleden, in Haarlem. Vanaf september organiseren het Frans Hals Museum, Stedelijk Museum en Teylers Museum een overzichtstoonstelling over hem. In elk museum staat een ander deel van zijn leven centraal.