Geschorste kunstrijdster Valijeva wijt positieve dopingtest aan aardbeientoetje opa

Volgens de geschorste Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva was een aardbeientoetje van haar opa de oorzaak van haar positieve dopingtest in 2021.



Dat blijkt uit het vonnis van internationaal sporttribunaal CAS, dat woensdag openbaar is gemaakt.



Vorige week besloot het CAS om de 17-jarige kunstschaatsster met terugwerkende kracht voor vier jaar te schorsen vanwege een positieve dopingtest van ruim twee jaar geleden. De destijds 15-jarige Valijeva had bij de Russische nationale kampioenschappen positief getest op een verboden hartmedicijn.



Bij de behandeling van de zaak verklaarde Valijeva dat ze het verboden middel had binnengekregen via een aardbeiendessert dat haar opa had gemaakt en dat ze had meegenomen naar de wedstrijden. Volgens de jonge kunstschaatsster had haar grootvader het toetje klaargemaakt op de snijplank waarop hij ook zijn hartmedicatie prepareerde.



Internationaal dopingagentschap WADA twijfelde aan die verklaring, want er was geen bewijs dat haar opa hartproblemen had of medicatie voor zijn hart voorgeschreven had gekregen. Voor het CAS was er daarom onvoldoende bewijs dat Valijeva de middelen onbewust binnen had gekregen.



Valijeva na haar individuele optreden op de lange kür in Peking, waarbij de bezweek onder de druk

De dopingzaak rond Valijeva was twee jaar geleden zeer geruchtmakend. Haar positieve test kwam tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking aan het licht, nadat ze met het Russische team de olympische landenwedstrijd had gewonnen - mede dankzij haar bijzondere viervoudige sprong.



Valijeva, die vanwege haar jonge leeftijd een beschermde status genoot, mocht vervolgens ook nog uitkomen in het individuele toernooi. Die beschermde status, die destijds ad hoc werd toegekend door het CAS, is volgens het sporttribunaal nu niet meer van toepassing. De olympische titel in de landenwedstrijd is Rusland daardoor afgenomen.

Reacties

Knap werk als je twee jaar na dato nog weet dat je een aardbeientoetje gegeten hebt dat je grootvader op een niet-schoongemaakte snijplank had gemaakt waar hij kort daarvoor zijn hartmedicatie had geprepareerd.

@Emmo : Opa was kennelijk zijn eigen apotheker die zijn medicijnen bereidde in de keuken. Leuk bedacht maar ik zou er ook niks van geloven.

