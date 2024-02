Dierenrechtenclub PETA wil paarden uit draaimolens verbannen

Beelden van paarden en andere dieren moeten verdwijnen uit draaimolens. Dat vindt de dierenrechtenorganisatie PETA. "Carrousels met een dierenthema vieren onbedoeld de uitbuiting van bewuste wezens", schrijft de organisatie.



De brief van PETA is gericht aan Chance Rides, de grootste producent van draaimolens in de Verenigde Staten.



Beelden van dieren zouden kinderen het idee kunnen geven 'dat dieren er alleen maar zijn voor ons amusement, terwijl ze net als wij angst, pijn, vreugde en liefde kunnen ervaren'.



Bulldozers, ruimteschepen en regenbogen

"Kinderen leren door te spelen", stelt de organisatie. "En als we ze leren om respect en compassie te hebben voor alle levende, voelende wezens kan helpen bij het creƫren van een wereld die rechtvaardiger en barmhartiger is."



Volgens PETA zouden beelden van dieren vervangen moeten worden door autootjes, vliegtuigen, ruimteschepen, vallende sterren, bezems, bulldozers en regenbogen.



"Tijden veranderen", schrijft PETA-baas Ingrid Newkirk, "en de laatste decennia is ons begrip voor dieren geƫvolueerd. Dieren die als attractie worden ingezet, zoals kamelen, paarden, olifanten en dolfijnen, zijn niet vrij hun eigen leven te leiden."



Volgens de brief zou de fabrikant met een koerswijziging 'twee krachtige boodschappen' kunnen afgeven: "Dieren moeten gerespecteerd worden en niet uitgebuit, en bedrijven kunnen en moeten met hun tijd meegaan. Veel andere bedrijven hebben hun ontwerpen aangepast in de geest van de hedendaagse perceptie in de maatschappij over onze relatie met andere soorten op deze planeet."

Reacties

09-02-2024 10:54:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.457

OTindex: 89.501

Belachelijk. Gaan ze maneges ook verbieden? Al die uitgebuite paarden, begin dan daar mee.

09-02-2024 11:00:12 Desperado

Lid

WMRindex: 58

OTindex: 0

1 april komt er weer aan.

09-02-2024 11:08:40 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.842

OTindex: 1.067

Ik dacht dat het een serieuze club was. Niet dus.



09-02-2024 11:13:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.707

OTindex: 28.392

@Buick : Extremisten, en PETA is behoorlijk extremistisch, zijn nooit serieus te nemen.

09-02-2024 11:16:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.311

OTindex: 93.650

Het is ook zó ontzettend zielig voor al die houten paarden om alleen maar rondjes te moeten draaien.

Kinderen krijgen daar hele verkeerde ideeën over.

Nee, laten we autootjes en vliegtuigen in de draaimolens neerzetten.

Dat geeft kinderen het veilige idee dat alle gemotoriseerde vervoer helemaal oké is. En dat autorijden en vliegen uitstekende keuzes van vervoer zijn.

Zucht...

09-02-2024 11:33:28 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 175

OTindex: 11

Wnplts: Delft

Meteen ook de hobbelpaarden verbieden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: