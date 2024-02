Sporten wordt leuker als je eerst een joint rookt

Het gebruik van cannabis voor het sporten heeft zowel potentiële voordelen. Maar niet alleen voordelen

### Voordelen

- **Verhoogd Plezier en Motivatie**: Een studie toonde aan dat hardlopers die cannabis gebruikten voor het sporten hun loopervaring als plezieriger ervoeren en een verhoogd gevoel van de zogenaamde 'runner's high' rapporteerden. Dit kan leiden tot een grotere motivatie om te sporten, omdat mensen meer geneigd zijn activiteiten te herhalen die ze als plezierig ervaren[1].



- **Sneller Herstel en Verhoogde Motivatie**: In de VS gaf 78% van de marihuanagebruikers aan dat ze sneller herstelden van fysieke activiteiten en 52% voelde zich meer gemotiveerd door cannabis te roken rondom hun training.

- **Pijnverlichting**: Cannabis kan helpen bij pijnverlichting, wat vooral nuttig kan zijn voor atleten die herstellen van blessures of intense trainingssessies.



### Nadelen

- **Verminderde Prestaties**: Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van THC-dominante cannabis kan leiden tot een hoger niveau van ervaren inspanning tijdens het sporten en dat hardlopers die cannabis gebruikten gemiddeld 31 seconden langzamer per mijl liepen[1]. Dit suggereert dat cannabis geen prestatiebevorderend middel is en de fysieke prestaties zelfs kan verminderen.

- **Gezondheidsrisico's**: Roken van cannabis kan schadelijk zijn voor de longen, vergelijkbaar met het roken van sigaretten, en kan leiden tot verminderde longfunctie en een verhoogd risico op ademhalingsproblemen.

- **Verminderde Concentratie en Coördinatie**: Cannabisgebruik kan leiden tot verminderde concentratie, reactievermogen, en motorische controle, wat vooral nadelig kan zijn in sporten waar precisie en coördinatie vereist zijn].



### Overwegingen

- **Individuele Reacties**: De effecten van cannabis kunnen sterk variëren tussen individuen, afhankelijk van hun ervaring met het gebruik van cannabis en hun persoonlijke reactie op de stof[1].

- **Soort Cannabis**: Niet alle cannabissoorten hebben dezelfde effecten. Sativa-dominante strains kunnen bijvoorbeeld een meer opbeurend effect hebben, wat potentieel gunstig kan zijn voor sommige sportactiviteiten.

- **Veiligheid**: Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het gebruik van cannabis in combinatie met sport, vooral voor mensen die nieuw zijn met cannabis of bepaalde sporten. Het advies is om laag te beginnen en langzaam op te bouwen.

Reacties

08-02-2024 17:32:33 Desiredpotato

Actief lid

WMRindex: 121

OTindex: 0

Goh, dit is vast niet gepubliceerd door een stel stoners :')



Als ervaringsdeskundige van 14 à 15 jaar kan ik nu al deze conclusie trekken: Bepaalde soorten wiet, zoals ze ook al aangeven, zorgen voor een ontspanning van spieren, de longen en de spieren die ze bewegen zijn niet uitgesloten. Ik heb mensen met astma gekend die joints konden roken maar geen sigaretten, dat is daarom. Tabak vernauwt de bloedvaten, wiet ontspant de spieren dus komt er een wisselwerking waardoor zelfs astmatische mensen kunnen roken.



Dit moet je echter niet willen. Roken is al slopend voor het lichaam. Als je het ook nog eens voor de gek gaat houden met drugs dan maak je het twee keer zo erg.



Als ze dit testen met THC olie of dmv een vaporizer kan ik dit best goedkeuren. Maar met wiet in een joint kan je het beter laten. Tabak sloopt veel meer als je lichaam aangeeft.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: