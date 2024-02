Puppy yoga is de nieuwe hype in Amsterdam

Het internationale Puppies & Yoga bracht onlangs puppy yoga naar Amsterdam. Het slaat zo aan dat komend weekend een tweede locatie wordt geopend, schrijft Het Parool. Hoe ziet zo'n yogasessie eruit? En, hoe zit het met de puppy's? Kunnen zij wel tegen al die aandacht?

"Laat nu je linkerbeen zakken; als je geen blaf hoort, gaat het goed", zegt yogaleraar David Rodrigues Junior (34). De groep volgt hem gehoorzaam, het geblaf blijft gelukkig uit. Vervolgens leidt Rodrigues Junior de leerlingen in de neerwaartse hond. Of zoals hij het noemt, de Downward Facing Puppy, armen en benen gestrekt en kont naar achteren.

In het Amsterdamse Bos wordt al jaren tussen stro en geitjes geyogaad. Naast geitenyoga kent Amsterdam nu ook puppy yoga op grotere schaal. Het gebeurde al zo nu en dan met een eigen jonge hond, nu kun je voor veertig euro je yogamat elk weekend een uur uitrollen bij Puppies & Yoga, tussen de hondjes van acht tot twaalf maanden oud.

"Kun je een foto van mij maken?" vraagt deelnemer Jessy Mustafa (39), terwijl ze haar telefoon aan haar buurvrouw geeft en een puppy vasthoudt. Video's en foto's maken, dat is waar de groep vooral druk mee is tijdens het knuffelhalfuurtje. Op TikTok en Instagram verschijnen na elk weekend video's en foto's van puppy yoga.

Reacties

08-02-2024 08:18:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.686

OTindex: 28.391

Je kunt ook gek worden wanneer je het wilt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: