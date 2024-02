Onderzoekers modificeren zijderupsen om spinnenrag te maken

Spinrag is zo sterk dat het een milieuvriendelijk alternatief zou zijn voor het chemisch geproduceerde kevlar. Een stof die vaak gebruikt wordt voor het maken van kogelwerende vesten, visnetten, parachutetouwen en verband. Stevig spul dus. Maar er is ook een nadeel: spinnen laten zich moeilijk verleiden boerderijdiertjes te worden. Ze zijn erg territoriaal, vreten gerust hun buurman op en produceren alleen de hoeveelheid spinnenweb die ze nodig hebben.



Uit China komt een mogelijke oplossing. Het is wetenschappers aan Donghua University in Shanghai gelukt om zijderupsen zodanig genetisch te modificeren dat ze geen zijde maar spinrag produceren. Zijderupsen zijn weliswaar kwetsbare diertjes. Maar als ze goed behandeld worden, kunnen ze onvermoeibare, niet-klagende spinragmachientjes zijn. Ze produceren een variant die iets minder sterk is dan pure spinrag, maar altijd nog zes keer sterker dan kevlar.

Reacties

