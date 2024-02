05-02-2024 18:50:23

Laatste edit 05-02-2024 18:51

Ik heb aardig wat artikels en comments gelezen gewoon door de gerelateerde artikelen heen te struinen, ik heb die naam wel vaak voorbij zien komen. En ik zie hem dat zo zeggen jaMaar ik heb met dat soort argumenten het probleem dat "goed" ontzettend relatief is. Als je met goed succesvol bedoelt is dat dan omdat ze niet gepakt worden? Want dat is ook afhankelijk van hoe capabel er naar je gezocht wordt. Je kan zeggen dat Al Capone een van de beste criminelen aller tijden is want hij is stinkend rijk geworden en is jaren lang nooit vervolgd voor de moorden die hij vrijwel zeker heeft gepleegd of heeft laten plegen, erg slim van hem. Echter gaf hij daarna doodleuk toe dat hij zijn belastingen niet betaald. Niet bijzonder slim.Wat ik ermee wil zeggen is dat je bijzonder scherp moet zijn wil je voor altijd een goeie crimineel blijven en nooit gepakt worden. En soms maakt het ook gewoon niet uit dat je wordt gepakt. Als dat je criterium is voor goeie crimineel dan is bijna iedere politicus en met name lobbyist een "goeie" crimineel