Bewoners gasloze wijk Rotterdam woest om hoge naheffingen

Bewoners van een flat aan de Heindijk aan Rotterdam zijn woedend. Sinds hun woningen zijn afgesloten van het gas en aangesloten op het warmtenet, vallen de eerste naheffingen op de deurmat. In sommige gevallen lopen de bedragen op tot in de duizenden euro's. En dat terwijl de bewoners was beloofd dat de kosten niet zouden stijgen.



Een van hen is Ellen Abbenhuis. Ze zegt een brief te hebben gekregen van de gemeente waarin staat dat de kosten niet omhoog zullen gaan. Toch worden de bewoners sinds de overstap op het warmtenet geconfronteerd met torenhoge naheffingen. Een 80-jarige bewoonster zou zelfs een naheffing van 4.000 euro hebben gekregen.



In een brief aan verhuurbedrijf Woonbron eisen de boze huurders daarom duidelijkheid over de berekening van naheffingen. Veel bewoners hebben een uitkering en kunnen de soms torenhoge rekening dan ook niet betalen. "Door uw acties komen vele van ons in ontzettend hoge schulden te zitten", valt in de brief te lezen.



Woonbron laat op haar beurt in een brief aan de bewoners weten dat er verschillende redenen kunnen zijn voor de hoge afrekeningen. Naast een flinke stijging van de energieprijzen kan het ook zijn dat bewoners een te laag voorschot hebben betaald. Ook zegt het bedrijf dat het de bewoners duidelijker had kunnen informeren dat de kosten voor warmte via het warmtenet niet hoger zijn dan de kosten voor warmte op gas.



Het verhuurbedrijf geeft aan het verbruik en de afrekening van de bewoners nog eens onder de loep te hebben genomen, maar dat er geen fouten zijn ontdekt. "Voor de zekerheid vragen we een onafhankelijke partij om een extra controle te doen", aldus Woonbron.

Reacties

04-02-2024 14:20:25 Desiredpotato

Actief lid

WMRindex: 97

OTindex: 0

Dat is zo'n €330 per maand te weinig betaald, dat is geen inschattingsfout meer of diegene dacht niks meer te hoeven betalen, €330 is al 2 keer mijn totale maandbedrag. Ik zet ongeveer 10x per jaar de kachel aan, dus misschien niet de beste vergelijking, maar toch.

04-02-2024 14:54:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.629

OTindex: 28.386

Quote:

dat de kosten voor warmte via het warmtenet niet hoger zijn dan de kosten voor warmte op gas.

Volgens

Iets zegt mij dat hier ergens stront aan de knikker zit.

Iets dat mij overigens bij wel meer berichten over warmtenetten opvalt. Volgens deze site zijn de gemiddelde kosten voor een flatje met twee personen €215 per maand. Om dan een achterstand van €4.000 te krijgen zou je ca 18 maanden geen cent moeten betalen.Iets zegt mij dat hier ergens stront aan de knikker zit.Iets dat mij overigens bij wel meer berichten over warmtenetten opvalt.

04-02-2024 15:11:41 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.478

OTindex: 4.879

Het probleem van warmtenetten is, is dat je niet kunt overstappen naar een andere aanbieder. Je bent aan de goden overgeleverd.

Ik heb een eengezinswoning (twee onder een kap) en ben aan gas en elektra € 150,-- per maand kwijt. Ik kreeg onlangs de waarschuwing van mijn leverancier dat ik op deze manier geld terug ga krijgen. Ik zou beter mijn termijnbedrag verlagen.



Ik heb de laatste jaren wel geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur. Laatste edit 04-02-2024 15:12

04-02-2024 15:56:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.629

OTindex: 28.386



Waar de bedragen in het artikel op slaan, schiet mij maar lek. @Grouse : Mijn gasboer past het termijnbedrag zelf aan. Deze maand stevig gedaald en ik krijg nog krap zestig euries terug.Waar de bedragen in het artikel op slaan, schiet mij maar lek.

