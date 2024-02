Hoe kat Bram uit Delft opeens opdook in Alphen aan den Rijn

Kater Bram uit Delft is na een zoektocht van twee dagen teruggevonden in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de Dierenambulance via sociale media. Omdat de eigenaar een airtag aan zijn halsband had bevestigd, kon de dierenambulance de viervoeter opsporen.Het hopeloze baasje van Bram sloeg dinsdag vlak na middernacht alarm via Facebook. "Iemand die deze knappe jongen, Brammetje, heeft gezien of ziet in of bij de omgeving Alphen aan den Rijn of elders? Laat mij het ASAP weten want ik mis mijn baby enorm!"Volgens de airtag bevond de kater zich daar al sinds 07.23 uur 's ochtends. "Hij komt uit Delft, dus hoe en wat is een raadsel want dit is wel even een stukje verder van huis dan z'n gebruikelijke wijk (Westerkwartier)", schreef de eigenaar.Het vermoeden was op dat moment dat kat Bram waarschijnlijk was meegereisd in een bedrijfsbus die voor de deur van het huis had gestaan en inmiddels zonder kat was teruggekeerd.Uren later deelde ook de Dierenambulance van Alphen aan den Rijn en omgeving de oproep om uit te kijken naar de wit-grijze kater die vermoedelijk was meegelift vanuit Delft. "Zijn laatste locatie volgens de airtag is de Zuidpoolsingel 1 te Alphen", meldde de Dierenambulance dinsdag om 09.48 uur op Facebook.Een hoop dierenliefhebbers in die omgeving gingen op de uitkijk. "Half Alphen was in de weer", schrijft de Dierenambulance vandaag. Er was zelfs een WhatsApp-groep aangemaakt waarin kattenliefhebbers meezochten met de meest recente locaties van Bram via de airtag als leidraad.Ondertussen was ook de Dierenambulance meerdere keren op de dag uitgerukt om de kat op te sporen, zonder succes. Maar net toen de ploeg rond 20.00 uur de zoektocht voor die dag staakte, kwam er een update. Bram zou in de buurt van de Hedastraat ronddwalen. "Bram was dus weer aan de wandel!"De viervoeter werd gespot op de Hoflaan, maar het lukte de medewerkers van de Dierenambulance niet om hem te vangen. Net zo snel verdween de kater dus weer om uiteindelijk rond 01.00 uur weer ergens op te duiken.In de buurt van de Karwei kon hij uiteindelijk worden gevangen. "Na een beetje opwarmen op onze opvang met koffie en wat lekkers, zijn Bram en zijn dolblije baasje weer onderweg naar oost, west, thuis best!", aldus de Dierenambulance.