16.000 schapen en runderen door Rode Zee-terreur vast op bloedhete boot voor kust Australië

Ruim veertienduizend schapen in een schip voor de kust van Australië kunnen geen kant op. Door de noodtoestand op de Rode Zee, kan het vrachtschip niet verder. Ondertussen loopt de temperatuur in het schip hoog op, tot 40 graden. In totaal zestienduizend schapen en runderen zitten al wekenlang op de veeboot MV Bahijah.



Schepen die de Rode Zee willen doorkruisen worden belaagd door Houthi-rebellen uit Jemen. Vooral schepen die een link hebben met Israël zijn doelwit. Bij de schaap- en koehandel is een Israëlisch bedrijf betrokken. Het veevrachtschip was vanuit Australië onderweg naar Jordanië en moest in verband met de Houthi-aanvallen de route wijzigen. Vanwege de grote veiligheidszorgen werd het schip teruggeroepen.



De boot ligt nu op 10 kilometer van de Australische westkust. Het Landbouw-ministerie in Australië stelt dat de dieren in goede gezondheid zijn, maar dat wordt door de dierenwelzijnsorganisatie RSPCA niet geloofd. Het aan land halen van de dieren wordt niet toegestaan door de autoriteiten, uit angst voor gezondheidsrisico's. Dat schrijft Time Magazine.



Het voorstel van de Israëlische vee-eigenaar om ze van voldoende voer te voorzien om het schip om Afrika heen te sturen, stuit op hevige kritiek van RSPCA. Te meer omdat de dieren al wekenlang aan boord zijn. ,,Ze hebben al voortdurende hitte en vochtigheid moeten doorstaan. Weken van leven in hun eigen uitwerpselen, hutjemutje, in een onbekende omgeving op een varend schip'', citeert Time de Australische dierenrechtenorganisatie.



,,Om ze bloot te stellen aan een reis die daarbovenop in totaal meer dan zestig dagen kan duren, is zonder enige twijfel gewetenloos.''

Te meer omdat de dieren al wekenlang aan boord zijn. ,,Ze hebben al voortdurende hitte en vochtigheid moeten doorstaan. Weken van leven in hun eigen uitwerpselen, hutjemutje, in een onbekende omgeving op een varend schip'' Ik heb zelf dit werk gedaan.

Er is goede ventilatie, moet wel, anders stikken ze de moord. De stallen (pens (Engels) in de vaktaal) worden dagelijks schoongemaakt anders wordt het inderdaad een soepzootje. Voor de rest is het voor de dieren niet anders dan gewoon op stal staan (zolang het geen slecht weer is).

Probleem is het voer en vooral het water. Daarvan is maar beperkte voorraad aan boord.



