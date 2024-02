Opgezette ijsbeer van 225 kilo gestolen uit Canadees wellnesscentrum

Een nogal bijzondere diefstal in Canada eerder deze maand. Een ruim 225 kilo zware opgezette ijsbeer verdween van de ene op de andere nacht in een wellnesscentrum in de stad Edmonton.De medewerkers van het centrum hadden niet meteen door dat Harry, zoals de ijsbeer werd genoemd, weg was. En dat terwijl de ijsbeer naar schatting zo'n 3 tot 3,5 meter groot was. Hij stond op de tweede verdieping van het gebouw."Ik besefte in eerste instantie niet hoe bizar dit is", vertelde directeur Wanda Rove van het centrum tegen het Canadese dagblad The Globe and Mail. "Maar het is best wel iets groots eigenlijk, letterlijk en figuurlijk.""Harry stond daar al zo lang. Het voelde alsof hij daar altijd zou blijven staan", zei de directeur. "Het moet gepland zijn geweest, 100 procent."Volgens de directeur is de ijsbeer gestolen op 13 januari. Het was toen uitzonderlijk koud in de regio en daardoor werden beveiligingsrondes rondom het complex die dag verminderd. Ook waren er geen mensen aanwezig in het gebouw die dag.Afgelopen zomer al werden bij hetzelfde resort twee opgezette wasberen gestolen. Gezamenlijk hebben de drie dieren een waarde van 35.000 Canadese dollar, omgerekend zo'n 24.000 euro.De politie hoopt nu dat de ijsbeer online ergens opduikt, als-ie te koop wordt aangeboden. De directeur liet weten dat ondanks dat er nog genoeg opgezette dieren - onder andere een bizon en een poema - in het verblijf staan, ze hoopt dat Harry snel teruggevonden wordt. "Er was iets speciaals aan hem."