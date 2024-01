Sluipsuikers in thee houden de gemoederen bezig op TikTok

In sommige soorten thee blijken vreemde korreltjes te zitten. Er zitten niet alleen aroma's in, maar ook suiker. De Keuringsdienst van Waarde deed er al ooit onderzoek naar, nu komt het weer voorbij op TikTok.



Het advies is om elke dag zo'n 1,5 tot 2 liter aan vocht binnen te krijgen. Daarbij zou het beter zijn om drankjes met toegevoegde suikers, zoals frisdranken en limonades, te laten staan en juist water, koffie of thee zonder suiker te drinken. Want daar zit geen suiker in. Al lijkt dat bij sommige theesoorten dus niet helemaal waar te zijn.



Als je naar de voedingswaardentabel kijkt op de achterkant van een doosje thee dan zie je bij een aantal soorten dat er een kleine hoeveelheid suiker in zit. In piramidezakjes of theesoorten met een bijzonder smaakje zitten naast het vaak gedroogde fruit namelijk ook kleine, bruine korrels suiker, zo onderzocht de Keuringdienst van Waarde ooit. En dit zijn eigenlijk kleine suikerbommetjes. Het staat alleen niet zo de verpakking.



Dat er meestal geen suiker tussen de ingredi├źnten op de theeverpakking staat, heeft te maken met het toevoegen van aroma's. Die aroma's zorgen voor smaak en hebben een zogenaamde drager nodig. Omdat suikers vallen onder koolhydraten is dat in dit geval de drager. En zo staat het ook op de verpakking.



Wil je gezonde thee drinken, zonder suikers? Ga dan voor (groene) thee zonder een smaakje of zet thee van losse kruiden.

Sluipsuikers.



Ik hoorde wat zacht geritsel in de kast en bij nadere inspectie bleken me daar zowaar stiekeme suikers rond te sluipen! 😫

@venzje : Met een beetje vliegenmep kun je ze elimineren.

