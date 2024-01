Amerikaanse moeder laat peuter slechts een luier dragen bij vrieskou en wordt gearresteerd

De politie in de Amerikaanse staat Mississippi heeft een jonge moeder gearresteerd omdat die haar 2-jarige zoontje ondanks de vrieskou slechts een luier liet dragen. Toen de moeder aan het winkelen was in de Walmart, besloten bezorgde klanten de politie in te schakelen. Beelden van het kind in de supermarkt gaan viraal.Een medewerker van Walmart filmde het kind, waarna de video massaal werd gedeeld op sociale media. Als klanten de moeder aanspreken, reageert de vrouw op een agressieve toon op de zorgen van de omstanders. Op de beelden is te zien hoe de peuter rilt van de kou. Het was op dat moment ongeveer -5 graden buiten.De politie arresteerde de moeder op de parkeerplaats van de winkel. De kinderbescherming heeft het kind inmiddels bij een familielid geplaatst. De 26-jarige moeder wordt beschuldigd van kinderverwaarlozing en werd tijdelijk overgebracht naar een detentiecentrum.