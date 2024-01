Condooms voor gevangenen PI Alphen beschadigd door medewerker

De penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn heeft een medewerker op staande voet ontslagen nadat die was betrapt op het beschadigen van condooms voor de gedetineerden.



Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil verder niets toelichten over het incident, maar noemt de actie wel 'volstrekt onacceptabel'. Er is een onderzoek gestart waarin onder meer wordt bekeken of de medewerker dit vaker heeft gedaan.



Gedetineerden krijgen condooms van de PI als hun partner op bezoek komt voor een zogeheten bezoek zonder toezicht.



"Gedetineerden en hun bezoek zijn aan onze zorg toevertrouwd", meldt de DJI. "De directie en medewerkers van PI Alphen aan den Rijn zijn ontdaan dat dit is gebeurd."

Reacties

30-01-2024 16:36:20 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.726

OTindex: 22.897

Wat een godvergeten hufter! Die verdient gevangeninsstraf. Je brengt zo hele gezinnen in grote problemen en mogelijk dwing je mensen tot een abortus. Ookal ben je niet religieus, dat is nog steeds psychisch een heel zware ingreep. Hier moet wel wat meer gebeuren dan alleen ontslag.

30-01-2024 16:46:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.562

OTindex: 28.386

@BatFish : En wat denk je van het risico van het oplopen van een geslachtziekte als AIDS.

30-01-2024 17:00:30 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.804

OTindex: 1.064



je hoort wel eens dat gevangenen hun zeepje laten vallen in de gevangenis en dan zullen er ook geen regenjasjes zijn

30-01-2024 17:36:26 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.804

OTindex: 1.064

@Emmo , toen we nog monopoly speelden zat ik vaak in de gevangenis, nooit iets gezien.

30-01-2024 18:18:47 Jackie

Wat moet hier nu het motief zijn? Wie wil graag dat een gedetineerde kinderen krijgt? Of is dat met de hoop dat ze hun leven beteren??

