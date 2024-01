Man valt in slaap op scootmobiel en rijdt de zee in

In de Britse kustplaats Suffolk is een man op tragische wijze om het leven gekomen. Hij reed op zijn scootmobiel in de buurt van het strand toen hij in slaap viel. Het voertuig reed door en de man stortte de zee in.



John Gray reed bij Felixstowe Beach toen hij in slaap sukkelde. Het strand ligt een stuk lager dan de stoep. Afgelopen zomer reed John over de stoep, maar toen hij lag te slapen reed zijn scootmobiel van de richel af.



Volgens de lijkschouwer gaat het om een hoogte van zo'n anderhalve meter, afhankelijk van het tij. John brak daarbij meerdere ribben en kwam vier dagen later te overlijden, meldt Metro UK. De lijkschouwer hoopt dat de gemeente hekken of borden gaat plaatsen om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De lijkschouwer hoopt dat de gemeente hekken of borden gaat plaatsen om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

