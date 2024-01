Tijdscapsule gevonden onder sokkel standbeeld koning Willem II in Den Haag

Tijdens de renovatiewerkzaamheden rondom het Binnenhof is onder de sokkel van het ruiterstandbeeld van Koning Willem II een bijzondere historische vondst gedaan.'Het gaat om een tijdcapsule. Aanstaande maandag 29 januari om 12.30 uur organiseert de gemeente Den Haag een persmoment over de inhoud van deze tijdcapsule', zo meldt de gemeente Den Haag zojuist.Na het openen van de tijdcapsule door burgemeester Jan van Zanen en wethouder Saskia Bruines, geven experts van de gemeente Den Haag een toelichting over de inhoud van de tijdcapsule.Koning Willem II regeerde van 1840 tot zijn dood in 1849. Op jonge leeftijd verwierf hij roem als bevelhebber van het leger van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden in de strijd tegen Napoleon. Hij vocht onder andere in de Slag bij Waterloo en stond bekend als groot liefhebber van architectuur en schilderkunst. In 1848 stemde hij in met de een Grondwetswijziging die de macht van de vorst danig inperkte.