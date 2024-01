Amsterdams stel koopt compleet Spaans dorp op

Een stel uit Amsterdam ruilt binnenkort de hoofdstad in voor het totaal tegenovergestelde. Maaike en Tibor hebben in het noorden van Spanje een heel dorp opgekocht. De huizenmarkt blijkt op het Spaanse platteland een stuk kalmer dan in Amsterdam: het stel telde slechts 350.000 euro neer voor de 25.400 vierkante meter. Daar heb je in Amsterdam nog geen 80 vierkante meter voor.



Het gaat om het dorp Bárcena de Bureba. Er is geen sprake van gentrificatie: in het dorp woont al tijden helemaal niemand meer. Spaanse dorpen op het platteland lopen vanwege het gebrek aan werkgelegenheid al jaren leeg. Ook dit dorp is compleet verlaten.



Wat betreft verbouwen gaat het stel wel even wat verder dan een gezellig klushuisje. De zo'n vijftig huizen plus bijgebouwen in Bárcena de Bureba zijn veelal vergaan, gescheurd, beschimmeld, ingestort en overwoekerd.



Momenteel zijn Maaike en Tibor druk met het aanleggen van een voedselbos. Deze planten, struiken en bomen ondersteunen elkaar en zijn deels eetbaar. Het bos moet zorgen voor meer biodiversiteit, lagere temperaturen en beter waterbeheer. Uiteindelijk moet er een lokale handel in gezond voedsel komen, meer (eco)toerisme, groene energie en meer werkgelegenheid.



Het dorp ligt tussen Madrid en Bilbao in en bevindt zich in de wijnstreek Ribera Del Duero. Mocht je in de toekomst wel een wijntje willen drinken in dit nieuwe dorp, dan kun je volgens de website nu alvast een stuk grond huren waar je je eigen huis op kunt bouwen. Volgens de website niet alleen ideaal om te wonen, ook perfect om te overwinteren, als plek voor een digitale detox of als je op zoek bent naar wat meer mentale ruimte.

Er mag wel een likje verf hier en daar komen.

Ik wens ze veel succes. Naast de aankoopprijs zal er nog wel een slordige duit uitgegeven moeten worden voordat het enigszins bewoonbaar is.

