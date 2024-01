Vrouw vaart blind op navigatie en rijdt bijna het water in

Een automobiliste in Voorhout is donderdagavond bijna de plomp in gereden, nadat ze blind op de instructies van haar navigatiesysteem was afgegaan.



Het navigatiesysteem gaf haar, terwijl ze over de Pioenroos reed, de instructie om rechtsaf te slaan. De vrouw ging netjes rechtsaf en dacht een straat in te rijden. Maar toen haar auto plotseling omlaag reed wist de vrouw direct dat ze niet de juiste afslag had genomen. Haar auto belandde namelijk vlak boven een smal grachtje naast de weg.



De vrouw wist zelf veilig uit de auto komen en schakelde daarna haar familie in voor hulp. Haar schoonzoon, een agent, had toevallig avonddienst en kwam ter plaatse.



Nadat er houten planken onder de auto waren gelegd, kon een berger de auto terug de weg op trekken. De agent kon terugkijken op een "bijzonder uitje" met zijn schoonmoeder.

Reacties

28-01-2024 11:45:44 Desiredpotato

Pff, maar hopen dat de autofabrikanten op schieten met zelf sturende auto's. Dan maakt het eindelijk niet meer uit dat mensen slapen achter het stuur.

28-01-2024 13:00:26 Emmo

@Desiredpotato : Of de automaat rijdt zomaar de gracht in, of, zoals ook eens gebeurd is, de landing van een pont af, waar de navigatie aangaf dat er een brug zou zijn.

28-01-2024 13:24:15 allone

Blind is hier idd het juiste woord.

Wel handig, zo’n schoonzoon

28-01-2024 15:09:08 Desiredpotato

Maar als het er een keer is zou het transport zo goed moeten zijn als we dachten dat het Duitse treinverkeer ooit was :'). @Emmo : Ik zeg ook niet dat we er al zijn, of dat er binnenkort zullen zijn. We gaan het hele wegennet aan moeten passen en onze mindset van wat de overheid doorgeeft aan de bedrijven die dit regelen... duurt wss nog wel even.Maar als het er een keer is zou het transport zo goed moeten zijn als we dachten dat het Duitse treinverkeer ooit was :').

28-01-2024 15:27:00 Emmo

@Desiredpotato : Als een overheid er zich mee gaat bemoeien zie ik het somber in. Ik zit in dit opzicht meer te denken aan standalones die zich op het bestaande wegennet kunnen handhaven, eventueel met kleine aanpassingen op borden en belijning. Maar als ik zie wat voor t***zooitje sommige wegbeheerders er van maken zie ik dat niet snel gebeuren. Zelfs hier in West-Europa.

28-01-2024 15:37:14 allone

@Desiredpotato :

Maar als het er een keer is zou het transport zo goed moeten zijn als we dachten dat het Duitse treinverkeer ooit was :'). QuoteMaar als het er een keer is zou het transport zo goed moeten zijn als we dachten dat het Duitse treinverkeer ooit was :'). je mag blij zijn als je überhaupt ooit aankomt, al is het uren later als dat ooit goed was… nu is het iig een zooitjeje mag blij zijn als je überhaupt ooit aankomt, al is het uren later

28-01-2024 15:53:06 Desiredpotato

: Ja dat was een mooi fabeltje wat vroeger werd verteld, de legendarische Duitse stiptheid. @Emmo : Ja het is ook eerder dat de overheid zich er niet meer mee moet bemoeien. De data van weg en netbeheer zou ook naar bedrijven gestuurd moeten worden om navigatiesystemen in real time up to date te houden. Dat moet je niet aan mensen overlaten die verkozen willen worden voor de gemeenteraad maar aan professionals die zich druk willen maken om veilig geregeld verkeer. @allone : Ja dat was een mooi fabeltje wat vroeger werd verteld, de legendarische Duitse stiptheid.

28-01-2024 16:36:05 Grouse

Navigatie aan? Dan verstand uit.

Kennelijk werkt het zo bij een aantal mensen.

28-01-2024 16:42:19 Emmo

@Grouse : Soms met slecht licht is het nog wel eens lastig om te zien welke uitrit/weg je moet hebben. Ik zit met de dierenambulance nog wel eens in "creatief aangelegde" wijken, en soms moet je donders oppassen.

