Meer automobilisten voor de rechter om poging tot moord

Steeds meer mensen worden voor een (poging tot) moord of doodslag voor de rechter gesleept na het veroorzaken van ernstige verkeersongelukken. Bestuurders werden afgelopen twee jaar vaker door het OM vervolgd voor dit soort ernstige vergrijpen, meldt De Telegraaf.



In 2022 en 2023 werden er 34 mensen vervolgd voor (poging tot) moord of doodslag nadat zij een verkeersongeval veroorzaakten. In de twee jaren daarvoor waren dat 20 bestuurders. Volgens een woordvoerder van het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie kan het daadwerkelijke aantal hoger liggen. Mogelijk worden niet alle soortgelijke zaken op deze manier geregistreerd.



Het OM kan iemand voor doodslag vervolgen als er kan worden aangenomen dat de bestuurder een bewust risico heeft genomen waarbij iemand kan worden gedood. Daarbij kan het gaan om met alcohol of drugs op achter het stuur kruipen maar ook te hard rijden en verkeersregels negeren kan een reden zijn.



Wat betreft Hans van Maanen van de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) kunnen straffen niet hoog genoeg zijn. "Je kunt hier voortdurend de fout ingaan totdat het desastreus afloopt met afgrijselijke gevolgen." Asociale verkeersdeelnemers moeten wat hem betreft hard worden aangepakt, nog voor er (dodelijke) slachtoffers vallen.



Nu komen mensen die gevaarlijk rijden er vaak met een boete of taakstraf vanaf, waarna ze volgens Van Maanen zo weer de fout in gaan. "In onze optiek is er op de weg domweg geen plaats voor mensen die fout op fout stapelen. Dat verandert echt niet met een taakstraf en de tuin schoffelen of een boete. Een volledige rijontzegging is dan het enige dat helpt."

28-01-2024 16:34:21 Grouse

Een volledige rijontzegging is dan het enige dat helpt."

Eens. In ieder geval voor 5 jaar en daarna pas weer een rijbewijs na een streng examen met een proeftijd voor het leven.

