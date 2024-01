Essent rekent soms stiekem hoger tarief voor zonnepaneelhouders

Energieleverancier Essent rommelt stiekem met de energietarieven voor mensen met zonnepanelen. Potentiële klanten met zonnepanelen op het dak krijgen geregeld een hoger tarief voorgeschoteld voor zowel stroom als gas. Maar de manier waarop is schimmig en Essent ontkende wekenlang met klem dat het gebeurt.



Potentiële klanten van Essent moeten goed opletten welk aanbod ze voorgeschoteld krijgen, vooral als ze zonnepanelen op het dak hebben liggen. De afgelopen weken maakten meerdere mensen met zonnepanelen melding bij RTL Nieuws dat zij een veel hoger stroomtarief én gastarief krijgen voorgeschoteld als zij een nieuw contract willen afsluiten dan mensen zonder zonnepanelen.



Voor een eenjarig contract is het stroomtarief nu 29,5 cent per kilowattuur. Maar als er zonnepanelen op het dak liggen is het aanbod dat je van Essent krijgt soms opeens 39,8 cent per kilowattuur. Dat is 35 procent extra.



Voor de onfortuinlijke nieuwe klanten die het hoge aanbod krijgen, is ook het gastarief veel hoger dan voor andere klanten. Je betaalt dan geen 1,32 euro per kuub, maar 1,44 euro. Extra vervelend: je ziet niet dat je een hoger tarief krijgt dan andere mensen, tenzij je het vergelijkt met je buurman zonder panelen.



Twee weken geleden, toen RTL Nieuws voor het eerst vragen stelde hierover, ontkende Essent met klem dat mensen met zonnepanelen hogere tarieven krijgen aangeboden. "Essent maakt geen onderscheid in het tarief voor klanten met of zonder zonnepanelen."



Het hogere tarief dat tijdelijk te zien was, zou een vergissing zijn geweest. "Er is onbedoeld een andere aanbieding live gegaan, waardoor een potentiële klant met zonnepanelen een ander aanbod kreeg. Op dit moment is het aanbod weer op de juiste manier geüpdatet", liet een woordvoerder weten.



Maar een week later was precies diezelfde aanbieding weer terug. Opmerkelijk is dat de hogere tarieven de ene dag wel te zien zijn, en de andere dag weer niet. Maar er is een gemene deler: zonnepanelen.



Daarbij is het niet van belang of je aangeeft zonnepanelen te hebben, maar of ze daadwerkelijk op het dak liggen. Voor veel door RTL Nieuws onderzochte adressen waar panelen op het dak liggen kunnen nieuwe klanten ook alleen kiezen voor een eenjaarscontract, zelfs als je aangeeft niets zelf op te wekken.



Dat wijst erop dat de verschillen wel degelijk te maken hebben met de aanwezigheid van zonnepanelen. Want Essent biedt aan mensen die zonnepanelen hebben al maanden geen driejaarscontracten meer aan.



En alleen op die adressen krijg je op sommige dagen het veel hogere tarief voorgesteld.



Toch houdt Essent vol dat dit niets met zonnepanelen te maken heeft. Na meerdere voorbeelden gestuurd te hebben, maakt de energieleverancier een kleine draai: "Essent maakt in principe geen onderscheid in het tarief voor klanten met of zonder zonnepanelen", klinkt het inmiddels.



Volgens Essent betekent dat nog steeds niet dat mensen met zonnepanelen een hoger tarief moeten betalen, maar in de praktijk is dit dus geregeld wél het geval. Over een verkeerde aanbieding wordt inmiddels niet meer gerept.



Na lange tijd geeft Essent eindelijk toe dat het inderdaad een ander aanbod doet aan huishoudens waarvan uit eigen data blijkt dat de kans groot is dat er zonnepanelen op het dak liggen, ook al geef je aan dat dit niet het geval is.



"De laagdrempelige weergave van ons aanbod op de website is gebaseerd op een aanbod op maat. Hiervoor gebruiken wij diverse gegevens om een passend aanbod te kunnen doen. Het kan zijn dat uit diverse databronnen blijkt dat de kans groot is dat het betreffende huishouden zonnepanelen heeft, ook al is het vinkje bij zonnepanelen niet aangeklikt."

Voor zover ik weet komen energiebedrijven al mijn hele leven met dit soort vage benaderingen op de proppen en het is ontzettend dubbelzijdig: Ergens lijkt het normaal dat we stroom hebben maar als je het vanaf de andere kant bekijkt is het een wereldwonder dat het hier allemaal zo strak is geregeld. Voor de zonnepanelen was het logisch dat huishoudens op een postcode hetzelfde tarief betaalde, simpel sommetje van generatie van elektriciteit die reageert op weerstand en afstand van de centrale. Nu de stroom twee kanten op gaat krijg je allerlei complicaties die niet zijn meegenomen in die som.



Maar ja.. leg dat maar eens uit aan de Nederlandse consument die net vol in de panelen heeft geïnvesteerd.

