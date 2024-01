Overleden man blijkt ruim zes jaar met lichaam dode vrouw in camper te hebben gewoond

Een man in de Amerikaanse staat Ohio heeft bijna zeven jaar in een camper geleefd met het lichaam van zijn overleden vrouw. Volgens de zoon van het stel wilden ze samen begraven worden.

Dat melden Amerikaanse media.



Robert Rea (70) overleed eind december op zijn boerderij in Ohio. Toen zoon John (29) dat aan de plaatselijke sheriff kwam melden, zei hij dat er ook een ander lichaam op het terrein te vinden zou zijn. In eerste instantie kon de sheriff niets vinden, tot een camper werd gevonden achter een schuur. Daarin lag het lichaam van Peggy Rea (64), Roberts vrouw. Het was in lakens gewikkeld en omringd door kruiden.



Volgens zoon John was zijn moeder al overleden in 2017, een uitspraak die is bevestigd door onderzoekers. Zijn vader zou al die jaren samen met haar lichaam in de camper hebben gewoond. Hij zou sinds de dood van zijn vrouw zelf voor het lichaam hebben gezorgd. Het was ‘in goede staat, gezien de hoeveelheid tijd die ze al overleden was’. Sheriff McLaughlin vertelde aan tv-zender WFMJ 21 dat hij nog nooit een lichaam had gezien dat na zo’n tijd nog zo intact was.



Zowel Robert als Peggy stierf een natuurlijke dood.

