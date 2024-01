Glennis Grace is woest op gemeente Amsterdam

Glennis Grace is woest. De gemeente Amsterdam heeft wat haar betreft een grote fout gemaakt door geen goede regeling te bedenken voor het weggooien van kerstbomen. De wijk waar de veroordeelde zangeres is inmiddels bezaaid met afgedankte kerstbomen, die al weken in de straten liggen. Door de storm zijn de bomen bovendien gaan rondwaaien. "Er zijn auto's beschadigd!", schrijft Glennis op haar Instagram Stories.