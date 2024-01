Wetenschappers ontwikkelen zuurstofproducerende verf

Een verse verflaag aan de muur doet het milieu vaak niet veel goed, omdat er veel schadelijke stoffen in zitten. Maar daar kan verandering in komen.



Onderzoekers van de University of Surrey (VK) hebben namelijk een verf ontwikkeld die het milieu juist een handje helpt. De verf bevat de bacterie Chroococcidiopsis cubana, die veel in de woestijn voorkomt. Deze bacterie is fotosynthetisch: hij zet koolstofdioxide, CO2, om in energie waarbij ook zuurstof ontstaat.



Levende verf is oplossing voor toekomst

Bij het testen van de bacterie in de verf bleek inderdaad dat CO2 uit de omgeving werd opgenomen en de bacterie per gram verf 0,4 gram zuurstof produceerde. Hoe verhoudt dit zich tot de hoeveelheid zuurstof die een boom maakt? De onderzoekers denken dat hun zogenoemde Green Living Paint wel eens een grote bijdrage kan leveren aan een duurzame toekomst.

Reacties

24-01-2024 16:09:25 Desiredpotato

Lid

Hoe dan?

Trekt het bij het drogen koolstof uit de lucht?

Of blijft dat leven op je muur en produceert het constant zuurstof? Dan krijg je namelijk hele warme muren en gaat je verf ook niet lang blijven zitten.

Of is het echt fotosynthese en doet dat het bij zonlicht? Hoe gaat die bacterie dan niet op een gegeven moment proberen uit te groeien en waarschijnlijk alles slopen?



Ik vermoed dat dit zo'n overhyped ding is wat uiteindelijk geen voeten in de aarde heeft.



24-01-2024 16:16:10 Emmo

Stamgast



@Desiredpotato : Ik denk dat over al dat soort dingen nog niet echt is nagedacht.

24-01-2024 17:07:30 Desiredpotato

Lid

Volgens een artikel wat ik over Chroococcidiopsis had gevonden adh hiervan produceert die bacterie een serie gifstoffen gezien het een type is wat met koolstof en stikstof werkt, voeg je dat samen dan krijg je cyanide, iets wat veel planten en microben als bouwsteen gebruiken. Cyanide wil je echter niet op je muur, dan kunnen we net zo goed terug naar asbest en loden pijpen . @Emmo : Ja die kans zit er dik in, maar ik weet niet of dat aan de wetenschappers ligt of aan Quest.

24-01-2024 17:14:51 Buick

Oudgediende



Anders moet je de hele tijd de trap op en af en dan kom je mooi zuurstof tekort. Ik hoop niet dat het grondverf is.

