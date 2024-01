Vandalen zakken met deelscooter door ijs en vernielen ijsbaan

Vandalen hebben afgelopen nacht het ijs op een ijsbaan in Delft vernield door met een deelscooter op de baan te gaan rijden. Toen de bestuurder van de scooter midden op de ijsbaan terecht kwam ging het mis.



Voorbijgangers zagen hoe jongeren op een huurscooter de baan opreden op de ijsbaan langs het Zwembadpad. Als de jongeren het midden op de ijsbaan hebben bereikt zakken zij door het ijs. De jongeren laten de scooter achter en slaan op de vlucht. Omdat de melder niet zeker wist of iedereen van het ijs was belde deze de hulpdiensten.



Meerdere brandweereenheden, waaronder de politie, een ambulance en een duikteam, kwamen met spoed ter plaatse.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: