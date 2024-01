Hond Tijs blijft achter in lift en wordt erbovenop teruggevonden

De brandweer in Soest heeft een hond gered van het dak van een lift. Het huisdier was per ongeluk achtergebleven in de lift toen de eigenaar uitstapte.Hoe hond Tijs vervolgens op het dak van de lift terecht is gekomen, is volgens de brandweer in Soest 'een raadsel'.De reddingsactie vond plaats in een flatgebouw aan de Joh. Poststraat in de Utrechtse plaats. De brandweer bracht eerst de lift handmatig terug op een hoogte waarop het dier gepakt kon worden. Maar toen de deuren opengingen, bleek de hond tot ieders verrassing niet in de lift te zitten, maar erop."Onduidelijk is hoe hij in de liftschacht op het dak van de lift is kunnen komen", schrijft de brandweer. Het AD schrijft dat de bewuste lift niet een schuifdeur heeft, maar een deur die opendraait. Er is daardoor ruimte tussen de liftcabine en de deur van ongeveer 15 centimeter. Waarschijnlijk is de riem blijven steken tussen de deur, en is de hond boven de lift terechtgekomen toen de lift naar beneden ging. Daarna is de riem losgeschoten, waardoor Tijs vermoedelijk op het dak van de lift is gevallen.Volgens het bericht wachtte Tijs 'in alle rust' tot zijn redders hem konden bereiken.Het AD citeert bevelvoerder van de brandweer Niek Groenensteijn: "Ik werk al 12,5 jaar bij de brandweer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. We redden als brandweer wel vaker dieren, maar zoiets komt eigenlijk nooit voor."De krant sprak ook nog een woordvoerder van het Liftinstituut, die laat weten dat honden regelmatig bekneld raken in liften. Dit zou komen omdat de lijnen zo dun zijn dat ze niet gedetecteerd worden door de sensor van de deuren.