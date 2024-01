Boze passagier slaat piloot als hij vertraging aankondigt

Dat treinconducteurs zichzelf tegenwoordig moeten verdedigen is al bizar genoeg, maar vandaag blijkt maar weer dat het nóg triester kan. Op de luchthaven van Delhi werden zondag vierhonderd vluchten vertraagd vanwege ernstige smog. Een passagier was zo boos dat zijn vlucht vertraging opliep, dat hij besloot om de piloot aan te vallen.Volgens de luchtvaartmaatschappij wordt het incident doorverwezen naar de onafhankelijke interne commissie voor passende actie. De passagier wordt op de ‘no-fly-lijst’ gezet, zoals vastgelegd in wettelijke richtlijnen.