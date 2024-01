Julio Iglesias vast op vliegveld om bijzondere bagage

Zanger Julio Iglesias zat deze week in een penibele situatie op het vliegveld Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. De 80-jarige Spanjaard werd vastgehouden vanwege een grote hoeveelheid eten in zijn bagage. Hij had maar liefst 42 kilo aan groenten en vlees bij zich.



Iglesias vloog vanuit de Bahama's naar de Dominicaanse Republiek waar de douane besloot een blik in zijn bagage te werpen. Daar troffen ze aardbeien, frambozen, rucola, champignons, bosbessen, sla, snijbiet en bonen aan. Ook werd er veel vlees in zijn koffer aangetroffen.



Om te voorkomen dat ziekten en bacteriën een land binnenkomen, hanteren veel landen regels welke voedingsmiddelen wel en niet het land in mogen. Vanwege een insectenplaag moesten de groenten van Iglesias grondig worden onderzocht.



Volgens bronnen brengt Iglesias wel vaker eten mee. Meestal gaat het om wijn en ham of andere delicatessen. Waarom hij zoveel groenten mee had, is niet duidelijk.

Waarom hij zoveel groenten mee had, is niet duidelijk.



Omdat zijn dokter hem verteld heeft dat hij gezond moet eten....



Of misschien wil hij een groenten en fruitwinkeltje gaan beginnen, gaat het zingen niet meer zo goed....



Laatste edit 22-01-2024 14:53 Omdat zijn dokter hem verteld heeft dat hij gezond moet eten....Of misschien wil hij een groenten en fruitwinkeltje gaan beginnen, gaat het zingen niet meer zo goed....

