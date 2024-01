Klagende Amsterdamse huurder krijgt 1855 euro korting op kamerhuur

Een huurder van een kamer aan de Amsterdamse Keizersgracht heeft met succes een nogal spectaculaire huurverlaging af weten te dwingen bij de Huurcommissie. In plaats van de 1950 euro per maand die in het contract staat, hoeft hij voorlopig maar 95 euro te betalen.



Dat blijkt uit een uitspraak van de Huurcommissie waarover NH Nieuws als eerste schreef.



De nieuwe huurder verhuisde in september naar de nieuwe woning, maar stapte vrijwel direct naar de Huurcommissie om te klagen over de maandprijs. Dat was een zogenoemde all-in-prijs, waarin de servicekosten en de kale huur niet zijn uitgesplitst. Als huurder heb je recht op zo'n uitsplitsing, omdat er op de servicekosten geen winst gemaakt mag worden. Je moet dus kunnen controleren hoe hoog die zijn.



De Huurcommissie bepaalde daarop dat de nieuwe huurprijs 1072,50 euro werd en het maandelijkse voorschot voor de bijkomende kosten 476,84 euro per maand, op basis van een standaardrekensommetje dat daarvoor wordt gebruikt. Daarmee zou het maandbedrag al op 1560 euro uitkomen.



Daarnaast kijkt diezelfde commissie ook nog of de huur wel redelijk is op basis van de staat van het huis en de voorzieningen. Volgens het puntensysteem voor huurwoningen komt het huis uit op 203 punten. Daarbij hoort een maximale huur van 476,84 euro per maand.



Zo is het huis geen zelfstandige woning, wat wel in de huurovereenkomst staat. De voordeur en een aantal ruimtes worden namelijk gedeeld. Ook kan de kamer van de huurder niet worden afgesloten.



Daar komt nog eens bij dat het huis een tochthol is en er is een lekkage. Daarom kan de Huurcommissie tijdelijk de huur nog lager vaststellen, tot de problemen zijn verholpen.



Door de ernst van de gebreken bepaalde die dat de huur tijdelijk wordt vastgesteld op 20 procent van de maximale huur: 95,37 euro. Totdat de gebreken zijn verholpen betaalt de huurder dat bedrag. Daarna mag de verhuurder 476,84 euro vragen.

20-01-2024 18:32:54 Desiredpotato

Ha, een van de weinige momenten dat je echt blij bent in Nederland te wonen.

20-01-2024 18:41:18 Buick

Die huisbaas moet dus weer een baan gaan zoeken Er woont daar dus nog 1 of misschien nog meer personen die ook 1950 euro aan huur betaalt.Die huisbaas moet dus weer een baan gaan zoeken

20-01-2024 18:46:53 allone

Wow. Indrukwekkend

In Amsterdam wonen wordt steeds onmogelijker

3000 € /maand huur voor een etage…

20-01-2024 23:10:24 Emmo

Al ben ik blij dat er mensen zijn die dat wél willen. Dan wonen ze hier niet.... @allone : Zelfs met €3000 toe zou ik nog niet in Amsterdam willen wonen.Al ben ik blij dat er mensen zijn die dat wél willen. Dan wonen ze hier niet....

