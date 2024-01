Massale knokpartij in opvangcentrum voor vluchtelingen in Haaksbergen 'ging over tosti'

15 tot 20 man met elkaar op de vuist

In een opvangcentrum voor asielzoekers in Haaksbergen heeft afgelopen weekend een grote vechtpartij tussen vluchtelingen plaatsgevonden. Volgens RTV Oost waren zo'n 15 tot 20 jonge mannen betrokken bij het opstootje. "Ze hadden een conflict over een tosti en raakten slaags met elkaar."



Voor de knokpartij rukte de politie met groot materieel uit. De opvang in Haaksbergen is uitsluitend voor jonge, alleenstaande vluchtelingen. Bij de hulpdiensten is de locatie aangemerkt als speciaal risicogebied.



Er vielen geen gewonden bij de vechtpartij. Volgens burgemeester Welten van Haaksbergen heeft het incident de volle aandacht, maar kan een dergelijk voorval niet altijd voorkomen worden. "Maar daarbij moet ook worden gezegd dat spanningen binnen een groep jongeren niet altijd zijn te voorkomen. Dat geldt ook als het bijvoorbeeld een groep jongeren uit Haaksbergen zou zijn op een kleine locatie, dan kun je niet voorkomen dat er spanningen zijn."

Reacties

19-01-2024 11:36:22 Emmo

Waar je je al niet druk over kunt maken. Maar waarschijnlijk was die tosti de spreekwoordelijke druppel.

19-01-2024 13:53:35 venzje

Met 15 tot 20 man vechten om een tosti. Krijgen ze daar zó weinig te eten?

