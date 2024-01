Tilburgse Natasja hangt sjaals aan lantaarnpalen

Voor iedereen warmte, dat is waar de Tilburgse Natasja van Alphen al jaren voor pleit. Ze gaat dagelijks op pad om sjaals, handschoenen en mutsen door Nederland te verspreiden aan lantaarnpalen. "Het is gewoon hartstikke hard nodig. Het lijkt elk jaar erger te worden", laat Natasja aan Hart van Nederland weten.



Al sinds 2016 verspreid de Tilburgse winteraccessoires door het land. Een Amerikaanse actie bracht haar destijds op het idee. En nu worden deze hartverwarmende spullen al op 42 plaatsen in Nederland neergelegd. "Triest dat het nodig is", zegt Natasja. "Voor de een ben je een lichtpuntje, voor de ander ben je een stukje hoop".



"Kijk eens om je heen, hoe erg is de armoede hier. Ik zit zelf warm in huis, helaas heeft dat niet iedereen. Het is jammer dat het nodig is, maar als ik kan helpen doe ik dat graag", vertelt Natasja.



De spullen krijgt Natasja via vrienden, familie, kennissen en de plaatselijke kringloopwinkel. Mensen kunnen eigen spullen doneren of speciaal een sjaal of muts kopen om te doneren.

18-01-2024 15:35:40 Mamsie

En nu maar hopen dat de spullen inderdaad "gevonden" worden door mensen die ze écht nodig hebben....

18-01-2024 15:58:47 Emmo

"Het is gewoon hartstikke hard nodig. Naar mijn zeer beperkte opvatting zijn er toch meer efficiënte methoden om kleding uit te delen. Als ik een kledingstuk aan een lantaarnpaal zie hangen denk ik eerder dat het door iemand verloren is en door een goedwillende vinder in het zicht gehangen is.Naar mijn zeer beperkte opvatting zijn er toch meer efficiënte methoden om kleding uit te delen.

18-01-2024 16:39:10 allone

@Mamsie : @Emmo : ja inderdaad. En daarom zou ik ook nooit kledingstukken „van een ander“ meenemen

