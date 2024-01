Unieke foto van ingevroren hermelijn onder het ijs

Een heel bijzonder beeld: een hermelijn is in de afgelopen week volledig ingevroren gevonden in het ijs in Krimpenerwaard. En dat aan het begin van 20

16-01-2024 12:48:54 allone

Of die hermelijn het ook zo geweldig vindt?

16-01-2024 13:04:04 Emmo

Laatste edit 16-01-2024 13:04 @allone : Op dit moment lijkt het me toe dat hij er koud noch warm van wordt.

16-01-2024 13:42:50 BatFish

Ik kan niet echt zien of hij is ingevroren of dat hij onder het ijs door zwemt. Hermelijnen kunnen prima zwemmen - ik zie ze vanaf mijn werk ook soms in het water achter het gebouw. In de winter vallen ze meestal lekker op met die witte vacht.

