Vrouw die dickpic ontving onterecht op straat gezet

Een Noord-Hollandse speeltuinorganisatie heeft een werkneemster die een dickpic van een van de bestuurders ontving, ten onrechte op straat gezet. De ex-werkgever moet de vrouw nu een schadevergoeding van 9500 euro betalen.



Dat blijkt uit een maandag openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.



De vrouw ging in mei 2021 als vrijwilliger aan de slag bij de speeltuin, en kreeg er in oktober van dat jaar een betaalde aanstelling. In de zomer van 2022 werd haar dienstverband met een jaar verlengd.



Maar dat jaar rezen er problemen. Zo ontstond er een discussie over al dan niet thuiswerken en het gebruik van een privé-laptop.



In juli 2022 deed de vrouw bij de twee bestuurders voor personeelszaken en financiën een melding van ongewenst gedrag. In augustus van het voorgaande jaar zou zij seksueel getinte appjes van een andere bestuurder hebben ontvangen waaronder een dickpic.



Later dat jaar ontstond ook nog een discussie over het gebruik van de pinapparatuur van de speeltuin. Februari vorig jaar meldde de vrouw zich ziek. Een week later stuurde de bestuurder voor personeelszaken haar een mail, waarin de vrouw flink onder druk werd gezet om weer aan de slag te gaan.



In maart diende de werkneemster een officiële klacht in bij het bestuur van de speeltuinorganisatie, waarin zij melding maakte van een 'angstcultuur'.



In april volgde op advies van de bedrijfsarts een gesprek, waarin de 'spanningen in de arbeidsrelatie' werden besproken. Anderhalve week later kreeg de vrouw te horen dat zij op straat werd gezet; haar arbeidsovereenkomst zou niet zou worden verlengd.



De vrouw pikte dit niet en stapte naar de rechter, waar zij onder meer een schadevergoeding eiste wegens verwijtbaar gedrag van de werkgever. Volgens de speeltuinorganisatie had de vrouw daarop geen recht; de arbeidsovereenkomst zou zijn ontbonden wegens haar disfunctioneren.



In de maandag openbaar geworden uitspraak maakt de Haarlemse kantonrechter gehakt van de werkgever. De speeltuinorganisatie heeft volgens de rechter op een aantal punten ernstig verwijtbaar gehandeld.



Zo wijst de kantonrechter erop dat de als vrijwilligster begonnen vrouw na een half jaar een betaald contract had gekregen, dat later nota bene werd verlengd. Daaruit valt af te leiden dat zij 'een gewaardeerd medewerker' was, en niet iemand die slecht functioneerde.



Dat er gespannen arbeidsverhoudingen waren ontstaan, erkent de kantonrechter wel. Maar de manier waarop de werkgever daarmee omging, acht de rechter ernstig verwijtbaar. Zo zou de mail waarin de vrouw een week na haar ziekmelding onder druk werd gezet om weer aan het werk te gaan 'uitermate ongepast' zijn.



Dat geldt eveneens voor de seksueel grensoverschrijdende whatsappberichten en dickpic, die een van de bestuurders de vrouw stuurde. De kantonrechter hekelt bovendien de manier waarop die tijdens de rechtszaak door de werkgever werden afgedaan als 'onhandige flirtpoging'.



Ook vindt de kantonrechter het laakbaar dat het gesprek tussen de werkgever en medewerkster van april geen opvolging meer kreeg. In plaats van 'serieus en constructief' te werken aan het 'herstel van vertrouwen', zette de organisatie de vrouw niet veel later zonder verdere toelichting op straat.



Omdat de speeltuin ernstig verwijtbaar handelde, moet ze de ex-werkneemster een zogenoemde 'billijke vergoeding' betalen. De kantonrechter berekent die schadevergoeding op bijna 9.500 euro, een half jaarsalaris. Daarnaast moet de werkgever de vrouw nog ruim 4000 euro betalen aan transitievergoeding, achterstallige beloningen en proceskosten.

