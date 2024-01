Echtpaar sterft nadat stookketel opwarmt tot… 538 graden!

Zaterdag is in de Amerikaanse staat South Carolina een echtpaar, allebei tachtigers, overleden, nadat de temperatuur in hun huis was gestegen tot 49 graden Celsius. Volgens de brandweer was hun stookketel tot 538 graden Celsius warm geworden.



Drie dagen eerder had het koppel al geklaagd dat hun verwarmingsinstallatie niet goed werkte en familieleden dachten dat ze het probleem hadden verholpen.



Omdat de familieleden sindsdien niet meer van het echtpaar hadden gehoord, namen ze contact op met de politie. De hulpdiensten troffen het echtpaar dood aan in hun slaapkamer. De temperatuur van de lichamen was zo hoog dat de ambulanciers de temperatuur niet konden meten. Twintig minuten nadat alle ramen en deuren waren opgezet, bleek de temperatuur in huis nog altijd 49 graden Celsius. Volgens de brandweer bedroeg de temperatuur in de stookketel 538 graden Celsius.

Een autopsie moet nu de werkelijke doodsoorzaak van het echtpaar achterhalen.

14-01-2024 10:17:17 Emmo

Stevig keteltje, die zulke temperaturen uithoudt. Vraag me af hoe of ze dat gemeten hebben. De meeste thermometers gaan niet zo hoog.

14-01-2024 10:22:45 allone

Een autopsie moet nu de werkelijke doodsoorzaak van het echtpaar achterhalen. Tja. Wat zou de doodsoorzaak zijn? Bevriezing? Tja. Wat zou de doodsoorzaak zijn? Bevriezing?

14-01-2024 10:24:39 Emmo

@allone : In Amerika kun je álles verwachten, tot acute loodvergiftiging aan toe.

14-01-2024 10:34:10 allone

@Emmo : het land van alle mogelijkheden? het land van alle mogelijkheden?

14-01-2024 11:15:06 Emmo

@allone : Ik houd het op het land van alle mogelijke onmogelijkheden.

14-01-2024 11:46:28 Kooldioxide

@Emmo :

Stevig keteltje, die zulke temperaturen uithoudt. Vraag me af hoe of ze dat gemeten hebben. De meeste thermometers gaan niet zo hoog. QuoteStevig keteltje, die zulke temperaturen uithoudt. Vraag me af hoe of ze dat gemeten hebben. De meeste thermometers gaan niet zo hoog.



Heb het oorspronkelijke artikel gevonden.



"De brandweer schatte dat de ketel rond de 1000 Fahrenheit was (538 Celsius)"



Niet gemeten dus. Heb het oorspronkelijke artikel gevonden."De brandweer schatte dat de ketel rond de 1000 Fahrenheit was (538 Celsius)"Niet gemeten dus.

14-01-2024 12:29:59 Kooldioxide

@Buick : Ik hoop niet dat de brandweer hun vingers in die ketel hebben gestoken.

14-01-2024 12:31:16 Buick

@Kooldioxide , als de vingers maar goed nat waren dan kon dat wel.

