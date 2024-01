Bakker bouwt racebaan in leegstaande winkel

DUIVEN - Plankgas racen in een winkelcentrum, dat kan in Duiven. Bakker Antoine Delitton toverde een lege winkel in winkelcentrum De Passage om tot een heuse racebaan, op kleine schaal welteverstaan. Nu ligt er 64 meter aan racebaan in de glazen winkelruimte. En dat trekt veel bekijks.Tussen het werken door schuift Antoine Detillon regelmatig even binnen in zijn eigen racepaleis. De winkel zit om de hoek van zijn eigen bakkerij. Ook vandaag heeft hij tijd om even te racen tegen zijn hulpbakker Raymon Lamberts.Het idee voor de baan komt van Antoine zelf: "Leegstand is niet goed voor de omzet, dus moet je de lege winkels mooi aankleden. Toen heb ik binnen de winkeliersvereniging gezegd dat ik een geweldige hobby heb, die ik hier wel neer wilde leggen."En dus ligt er nu 64 meter aan racebaan in de glazen winkelruimte. Aan alle kanten staan mensen, groot en klein, met hun neus tegen het glas gedrukt om te kijken. De baan is dan ook een plaatje, met om de baan heen een heleboel tribunes, extra auto's en andere racespullen. Ook Max Verstappen ontbreekt niet. Zijn beeltenis is te zien op verschillende spandoeken en posters.Op de vraag of ook bezoekers mogen racen, antwoordt Antoine: "Daar ben ik wel mee bezig. Ik wil misschien een loterij gaan houden, zodat ik ook kleine groepjes kan laten racen, onder mijn begeleiding. Dan kunnen ze kennismaken met deze prachtige hobby."Want een hobby is het, zegt Antoine terwijl hij een controller van de racebaan laat zien én een tatoeage van racebaanbouwer Carrera. Hij is er trots op dat hij zijn racebaan nu kan showen. Maar nog liever ziet hij dat de winkel weer snel onderdak biedt aan een nieuwe winkelier in het winkelcentrum.