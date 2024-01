Peperdure Britse kostschool dicht om verstopte toiletten

De peperdure Britse kostschool Eton, die per leerling zo'n 46.000 pond (ruim 53.000 euro) per jaar rekent, kampt met een opmerkelijk probleem. De toiletten zijn er verstopt. De lessen worden daarom online gegeven, het is nog onduidelijk wanneer de school weer opengaat.De kostschool Eton College, ten westen van Londen, is voor veel leden van het Britse koninklijk huis een bekende plaats.Koning Charles ging er naartoe, net als de prinsen William en Harry. Ook bijvoorbeeld oud-premier Boris Johnson en de schrijver George Orwell gingen er naar school.De huidige lichting leerlingen moet even wachten voordat ze weer terug kunnen keren na de kerstvakantie. Door grootschalige overstromingen in de regio is de rivier de Thames buiten haar oever getreden."Het spijt ons vreselijk, maar de riolering is overstroomd met water uit de rivier", schrijft de school in een e-mail aan de ouders die in handen is van buitenlandse media. "De riolering van Eton College kan de komst van bijna 1350 jongens momenteel niet aan."Op beelden is te zien dat sportvelden rondom de eeuwenoude kostschool ondergelopen zijn. De school geeft voorlopig online lessen. Hoe lang het gaat duren voordat de deuren weer open kunnen, is niet duidelijk.