Deze mislukte nummerplaat lokt veel reacties uit

Gepersonaliseerde nummerplaten: je hebt voor- en tegenstanders, maar over een ding is iedereen het eens. Ze vallen op! Net zoals de nummerplaat van deze auto, al valt vooral de foute spelling op.In België kan elke chauffeur zijn nummerplaat personaliseren. Je hoeft alleen maar 1.000 euro te betalen en natuurlijk enkele regels te volgen over wat je op je plaat mag delen. Sommige automobilisten pronken met hun bijnaam of pakken uit met hun beroep. Anderen gebruiken hun nummerplaat om te provoceren of andere weggebruikers te doen lachen.Ook deze nummerplaat doet voorbijgangers lachen, al is dat misschien niet zo bedoeld. Op Facebook wordt er immers stevig uitgehaald naar de foute spelling. Het is immers ‘No comment’ en niet ‘Nocoment’. Maar de chauffeur in kweste had geen andere keuze, zoals een pietere Facebookgebruiker opmerkt: «Maximum 8 tekens … en dan moet je keuzes maken.» Op een nummerplaat moet je je immers beperken tot 8 tekens.Was de eigenaar dan niet beter voor een ander opschrift gegaan? No comment…