Arrestant plast cel onder en komt met verrassend voorstel

DEN HAAG - Je kunt het wel een verrassende zaak met een luchtje noemen: een man die vorige week werd gearresteerd en zijn cel onderplaste, heeft op een bijzondere manier berouw getoond. Hij meldde zich dinsdagochtend op het politiebureau om sorry te zeggen en een cadeautje en een briefje af te geven.De man werd vorige week vastgezet, maar was het daar duidelijk niet mee eens. 'Hij uitte zijn ongenoegen door zijn plasje naast het daarvoor bestemde toilet te doen', meldt de politie van bureau Zuiderpark in Den Haag.Blijkbaar heeft de arrestant genoeg tijd gehad om na te denken. Want ondanks dat hij inmiddels is vrijgelaten, kwam hij vrijwillig terug om zijn excuses aan te bieden. De man gaf de politie een fles allesreiniger met daarbij een briefje: 'Sorry voor het vies maken van jullie cel, die ik ondergeplast heb.'Als goedmakertje deed hij ook nog een aanbod: 'Ik wil één week lang alle cellen schoonmaken inclusief alle wc's in het bureau. Sorry daarvoor.' De politie waardeert het 'lieve aanbod', maar slaat het toch af. 'Wellicht kan hij wel een 5-sterren Google-recensie achterlaten.'