Woonboten in het slib door laag waterpeil

Het waterpeil in een waterloop aan de Stuwweg in Maastricht is zo ver gedaald dat een aantal woonboten gedeeltelijk of helemaal in het slib op de bodem is gezakt. Door het dichten van een nooddam stroomt er geen nieuw water in het kanaaltje, terwijl het water aan de andere kant weglekt via een kapotte dam. Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat maandagavond laten weten.Rijkswaterstaat wil daarom proberen het waterpeil in de waterloop zo snel mogelijk te herstellen om verdere schade aan de boten te voorkomen. Dat kan door de kapotte dam te herstellen, maar eerst moeten alle werkzaamheden aan de nooddam zijn afgerond. Weliswaar is deze nooddam inmiddels gedicht, maar er zijn volgens Rijkswaterstaat nog wat afrondende werkzaamheden nodig.Zodra die achter de rug zijn, wordt begonnen met het tijdelijk dichten van de kapotte dam, zodat er geen water meer weg kan lekken uit het nu ontstane bassin. ‘Als de kapotte dam weer is gerepareerd, kan de nooddam deels worden doorgestoken en stroomt het water weer binnen’, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat maandag in een toelichting.Rijkswaterstaat had naar eigen zeggen wel geprobeerd om de kapotte dam eerst te repareren, maar dat lukte niet doordat er te veel stroming in het water zat en de omliggende grond te drassig is voor zwaar materieel. Afgelopen weekend hebben twee helikopters van de luchtmacht het gat grotendeels dichtgegooid, maar er bleef toch water weglekken.De bewoners kunnen dinsdag even naar hun boot gaan om de schade op te nemen en wat spullen te pakken. Schade-experts van de verzekering bekijken dan hoe de boten veilig van de grond kunnen komen, zonder dat ze beschadigd raken.De dam die oorspronkelijk het water van het kanaaltje moest tegenhouden, spoelde afgelopen woensdag voor twee derde weg door de hevige stromingen van het hoge water. Daardoor raakte een woonboot op drift en botste tegen een brug, die sindsdien op instorten staat. De aanpak van dit probleem is een latere zorg voor Rijkswaterstaat, eerst moet de kapotte dam althans tijdelijk zodanig worden hersteld dat daar geen water meer weg kan lekken.