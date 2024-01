Franse kinderen krijgen les in aardig zijn

Frankrijk bindt de strijd aan met pesten op scholen: leerlingen krijgen vanaf nu les in hoe ze aardig tegen elkaar moeten zijn. Naar Deens voorbeeld.

10-01-2024 00:25:39

Eindelijk, ik heb twee keer met ze te maken gehad en dat was voldoende, wat een naar volk is dat. Ik hoop dat de lessen echt hun weerslag krijgen in de omgeving en dat ze wat vriendelijker en behulpzamer worden tegen hun medemens. Dat wil zeggen, de toerist die nietsvermoedend een adres zoekt of een ijsje wil kopen dat ze ineens niet meer hebben en jij ze ziet in de vitrine.