Man filmt muis die iedere nacht stiekem zijn schuur opruimt

Het doet een beetje denken aan de film Ratatouille, een animatiefilm waarin een muis iedere nacht stiekem kookt in een restaurant in Parijs. Maar dit is geen film, dit gebeurt écht. En natuurfotograaf Rodney Holbrook legde alles vast op camera in zijn eigen schuur.De 75-jarige Holbrook merkte dat voorwerpen die hij in zijn schuur niet op hun plaats had gelaten, de volgende dag op mysterieuze wijze waren teruggezet op de plek waar ze thuishoorden.Nadat dit meerdere keren was gebeurd, begon Holbrook zich af te vragen wat hier aan de hand kon zijn. Dus plaatste hij een camera met nachtvisie op zijn werkbank, om erachter te komen wat er aan de hand was.Toen hij de volgende dag de beelden zag, kon hij zijn ogen niet geloven. Op de beelden was te zien hoe de muis wasknijpers, kurken, moeren en bouten verzamelde en deze in een bakje op Holbrooks werkbank plaatste.'Ik kon het niet geloven'Hierna begon Holbrook te experimenteren en plaatste hij verschillende onderwerpen op de werkbank, om te zien of de muis ze op kon tillen en naar het bakje kon slepen. De muis liet zich hierop niet afschrikken en ruimde alles op."Ik kon het niet geloven toen ik zag dat de muis aan het opruimen was", zegt Holbrook tegen de BBC. “Hij stopte van alles in de doos, stukjes plastic, moeren en bouten. Ik doe nu niet meer de moeite om op te ruimen, omdat ik weet dat hij ervoor zal zorgen. Ik laat de spullen uit de doos en tegen de ochtend zetten ze hem weer op zijn plaats."