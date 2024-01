Bord gestolen van oudste horecagelegenheid van Nederland

DOESBURG - Meerdere personen hebben een bord gestolen van horecagelegenheid De Waag in Doesburg. De dieven lieten een briefje achter met de volgende tekst: 'Jullie bord moet een ander pand tot leven wekken, dat is waarom we hem hier wegtrekken.'Of het gaat om een ludieke actie, is nog onduidelijk. De eigenaar van De Waag is er in elk geval niet van gediend. Die geeft de dieven tot morgen om het bord terug te brengen en excuses te maken, 'anders worden herkenbare beelden van de groep, inclusief het kenteken van de auto waar ze in reden, online gegooid', zo valt te lezen op Facebook. Stadsbierhuys de Waag is de oudste horecagelegenheid van Nederland volgens het Guinness Book of Records. Het gebouw, dat oorspronkelijk ‘Het Hoge Huis Gelria’ of ‘Nieuw Gelre’ werd genoemd, dateert uit 1478.