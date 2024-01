Nederlandse reiziger vast in Filippijnen om bomgrap op vliegveld

Een 70-jarige Nederlandse vrouw die onderweg was naar de Filipijnse hoofdstad Manila is onderweg naar haar bestemming vastgezet nadat ze een grap maakte over een bom in haar bagage.



De vrouw, in het bezit van een Duits en Nederlands paspoort, zou vertrekken vanuit Laoag International Airport in het noorden van het land naar de Filipijnse hoofdstad. Samen met haar familie had ze de kerstvakantie doorgebracht in het land.



Toen vlak voor vertrek haar bagage werd gescand, grapte ze dat er een bom in zou zitten. De medewerker van de luchthaven stopte vervolgens met het inspecteren van de bagage en schakelde een meerdere in. Dat zou onderdeel zijn van de standaardprocedure op het vliegveld, meldt het Filipijnse persbureau PNA.



Een speciale beveiligingseenheid voerde vervolgens een 'grondige inspectie' uit en daaruit bleek dat er geen explosief aanwezig was. Toch werd de vrouw in hechtenis geplaatst.



De woordvoerder van de luchthavenbeveiliging geeft aan dat het pas de eerste keer is dat hij een dergelijk incident meemaakt en hoopt dat het dient als 'een les voor iedereen'.



De Filipijnen kennen een speciale wet tegen het maken van bomgrappen. Bij overtreding hiervan kan een maximale gevangenisstraf van een jaar worden opgelegd of een boete die kan oplopen tot zo'n 8200 euro.



Het is niet duidelijk of de familie van de vrouw wel de reis heeft gemaakt of is achtergebleven.

Reacties

07-01-2024 10:16:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.189

OTindex: 28.375

Beambten over de hele wereld hebben op dit gebied een notoir gebrek aan humor.



Een paar maanden na 9/11 liep een schip de haven van New York aan. De kapitein werd zo doorgezaagd over zijn bedoelingen en wat hij kwam doen (zijn schip (laten) lossen), dat hij de ambtenaren toebeet dat hij het Empire State Building kwam opblazen. Gevolg was dat zijn visum werd ingenomen en nooit meer de VS in mocht. Hij kon als gevolg daarvan een andere baan zoeken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: